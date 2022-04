Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Haaland attend le départ de Mbappé pour boucler son transfert !

Publié le 23 avril 2022 à 13h15 par Bernard Colas

Annoncé proche de Manchester City par la presse britannique, Erling Haaland n’aurait encore rien décidé pour la suite de sa carrière. D’ailleurs, l’attaquant du Borussia Dortmund attendrait le choix final de Kylian Mbappé avant de tranché sur son propre avenir. Explication.

Lié au Borussia Dortmund jusqu’en juin 2024, Erling Haaland s’apprête, sauf retournement de situation, à quitter le club de la Ruhr. Pour autant, sa prochaine destination reste très incertaine. Comme annoncé par le10sport.com l’été dernier, le PSG en a fait sa priorité pour la succession de Kylian Mbappé, mais la plupart des cadors européens suit de près la situation d’Erling Haaland, à l’instar du Real Madrid, du FC Barcelone, du Bayern Munich ou encore de Manchester City. D’après la presse anglaise, c’est justement Pep Guardiola qui serait en pole, mais Haaland n’aurait encore rien décidé.

Désireux d’aller au Real, Haaland attend Mbappé