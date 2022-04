Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gros danger révélé dans le dossier Mahrez !

Publié le 23 avril 2022 à 10h15 par Thibault Morlain

Intéressé par Riyad Mahrez pour cet été, le PSG serait toutefois loin d’être le seul club à l’affût pour le joueur de Pep Guardiola.

Cet été, cela s’annonce agité au PSG. Et suite au fiasco en Ligue des Champions, un grand ménage devrait être effectué et parmi les victimes, on devrait notamment retrouver Angel Di Maria. Malgré une année supplémentaire en option dans son contrat, l’Argentin ne devrait pas être conservé par le PSG, qui est déjà en quête de son successeur. Celui-ci pourrait d’ailleurs se trouver du côté de Manchester City. En effet, selon les informations de L’Equipe , le club de la capitale serait intéressé par Riyad Mahrez, sous contrat jusqu’en 2023 avec les Citizens et possiblement sur le départ cet été.

Attention au Real Madrid !

Formé au Havre, Riyad Mahrez pourrait alors faire son retour en France en cas d’arrivée au PSG. Mais d’autres options, et pas des moindres, pourraient s’offrir au protégé de Pep Guardiola. Comme l’a révélé le quotidien sportif, le Real Madrid serait également très attentif à la situation de Mahrez. Un nouvel duel se dessine donc entre les Parisiens et les Merengue. A voir qui raflera la mise…