Mercato - PSG : Le Qatar est mal embarqué pour Zinedine Zidane !

Publié le 23 avril 2022 à 4h30 par Thibault Morlain

Si le Qatar rêve de l’arrivée de Zinedine Zidane, cela serait encore très loin d’être fait avec l’ancien entraîneur du Real Madrid.

Mauricio Pochettino connaitrait actuellement ses derniers jours en tant qu’entraîneur du PSG. Cela serait en effet aujourd’hui quasiment acté que l’Argentin s’en ira à la fin de la saison et ce malgré un contrat courant encore jusqu’en 2023. Et pour remplacer Pochettino, un nom revient sans cesse depuis plusieurs semaines maintenant : Zinedine Zidane. Sans club depuis un an, l’ancien entraîneur du Real Madrid est la grande priorité du Qatar. En revanche, la réciproque n’est pas forcément vraie.

Plusieurs obstacles ?