Mercato - PSG : Pour Zinedine Zidane, le Qatar a tout prévu !

Publié le 21 avril 2022 à 22h15 par Thomas Bourseau

Alors que le destin de Mauricio Pochettino semble être scellé au PSG, le Qatar cultiverait toujours le désir de nommer Zinedine Zidane au poste d’entraîneur malgré son échec hivernal.

Et si Mauricio Pochettino finissait par être remercié ? Depuis l’automne dernier, comme le10sport.com vous le dévoilait en novembre, le cas Pochettino était déjà sujet à la discussion au sein de la direction du PSG et même chez les propriétaires qataris. Pour lui succéder, il a toujours été question de Zinedine Zidane à Doha et la donne n’a pas changé à ce jour bien que des options telles qu’Antonio Conte ou encore Simone Inzaghi soient prises en considération. Et d’après la presse anglaise, la tendance se confirme pour Zinedine Zidane.

Le Qatar n’a pas changé son fusil d’épaule pour Zidane !