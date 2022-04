Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un ultimatum bientôt lancé par ce successeur de Pochettino ?

Publié le 21 avril 2022 à 14h15 par Thomas Bourseau

Dans le viseur du PSG pour prendre la succession de Mauricio Pochettino sur le banc parisien, Antonio Conte pourrait potentiellement claquer la porte de Tottenham cet été si les dirigeants des Spurs ne remplissaient pas une de ses conditions pour la saison prochaine.

Au terme de la saison, l’aventure de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG pourrait bien toucher à sa fin. Nommé entraîneur du Paris Saint-Germain le 2 janvier 2021 afin de succéder à Thomas Tuchel qui fut licencié quelques jours auparavant, Pochettino ne donne pas entière satisfaction au comité de direction du PSG, loin de là. Et avant même que le PSG ne sorte par la petite porte au stade des 1/8èmes de finale de Coupe de France et de Ligue des champions, le10sport.com vous révélait en novembre dernier que le cas Pochettino état déjà sujet à la discussion en interne et au sein de la direction du PSG. Pour le remplacer, la priorité n’est autre que Zinedine Zidane toujours selon le10sport.com.

Antonio Conte prêt à prendre une énorme décision pour son avenir, si…