Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid prêt à se retirer du dossier Haaland ? La réponse !

Publié le 21 avril 2022 à 11h15 par Thomas Bourseau

Bien que le Real Madrid soit un concurrent du PSG et de Manchester City pour Erling Braut Haaland, le président Florentino Pérez refuserait de faire des folies financières pour le buteur du Borussia Dortmund.

En marge du prochain mercato estival et de l’éventuel départ de Kylian Mbappé pour qui le contrat arrivera à expiration le 30 juin, les décideurs du PSG ont coché depuis l’été dernier le nom d’Erling Braut Haaland pour assurer sa succession comme le10sport.com vous le révélait le 25 août 2021. Néanmoins, la concurrence fait rage dans la course à la signature d’Haaland, qui dispose d’une clause libératoire fixée à 75M€n dans son contrat au Borussia Dortmund. Selon The Daily Mail, Manchester City serait prêt à lever la clause en question et à faire du Norvégien le joueur le mieux payé de l’effectif de Pep Guardiola devant Kevin de Bruyne. Chose que le Real Madrid ne serait pas prêt à faire.

Le Real Madrid n’est pas prêt à casser sa tirelire pour Haaland !