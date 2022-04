Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un énorme coup pour Pablo Longoria cet été ?

Publié le 23 avril 2022 à 4h15 par Thibault Morlain

Préparant déjà le prochain mercato estival, Pablo Longoria pourrait réaliser un gros coup pour le recrutement de l’OM.

Lors des précédentes fenêtres de recrutement, Pablo Longoria avait frapper très fort. L’été dernier, le président de l’OM avait ramené une dizaine de recrues tandis que cet hiver, ce sont Cédric Bakambu et Sead Kolasinac qui ont rejoint l’effectif de Jorge Sampaoli. Mais l’entraîneur de l’OM l’a reconnu, il espère encore avoir des nouveaux joueurs cet été. Qui sera alors recruté par Longoria ? Certaines réponses se trouveraient déjà au sein du groupe marseillais actuel.

Ce n’est pas fini entre l’OM et Saliba ?

Disposant d’une option d’achat dans leur prêt, Pau Lopez, Cengiz Ünder et Matteo Guendouzi seront conservés par l’OM. Mais quid de William Saliba qui n’a lui pas d’option d’achat ? Réalisant une énorme saison sur la Canebière, le défenseur central cédé par Arsenal pourrait bien continuer l’aventure avec les Phocéens. Ces dernières semaines, cela semblait très compliqué de voir Saliba rester à l’OM, mais cela sentirait de plus en plus bon. Selon Mohamed Toubache-Ter, l’international français pourrait en effet continuer l’aventure marseillaise, surtout si le club venait à se qualifier pour la Ligue des Champions. Ce qui est bien parti pour se faire.