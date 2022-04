Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une ouverture pour Longoria avec William Saliba ?

Publié le 20 avril 2022 à 1h00 par T.M.

Censé revenir à Arsenal à la fin de la saison, William Saliba susciterait certains doutes chez Mikel Arteta.

Prêté cette saison par Arsenal à l’OM, William Saliba rayonne sous les ordres de Jorge Sampaoli. Ses performances lui ont d’ailleurs permis de découvrir l’équipe de France. Mais alors que la fin de saison approche, l’avenir du défenseur central fait de plus en plus parler. Sous le charme de son joueur, l’OM aimerait bien évidemment le conserver, mais ne dispose toutefois pas d’option d’achat. Négocier avec Arsenal s’annonce alors complexe et en parallèle, il y aurait de la concurrence pour Saliba.

Arteta bloque encore Saliba ?