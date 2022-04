Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un prétendant XXL débarque pour Saliba !

Publié le 19 avril 2022 à 8h45 par G.d.S.S.

Actuellement prêté à l’OM par Arsenal, William Saliba ne devrait pas être conservé par le club phocéen en fin de saison vu sa cote importante sur le marché des transferts. Et l’Atlético de Madrid s’est notamment positionné…

« Je n’ai jamais caché que je me sentais bien ici. Je ne connais pas mon avenir, il reste deux mois, le plus important est de se qualifier pour la Ligue des champions et d’aller le plus loin possible en Conférence League. Je pense qu’il y aura des discussions après, fin mai-début juin, avec Arsenal et Marseille, on tranchera à ce moment-là », confiait récemment William Saliba (21 ans) au micro de RMC Sport, et le défenseur central prêté sans option d’achat par Arsenal se montre donc très ouvert à l’idée de rester à l’OM la saison prochaine. Mais malgré ce discours, l’avenir de Saliba semble s’écrire loin du Vélodrome.

L’Atlético de Madrid cible Saliba