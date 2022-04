Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Qatar… Paredes est prêt à prendre une énorme décision !

Publié le 19 avril 2022 à 7h45 par La rédaction

Afin de maximiser ses chances de jouer la Coupe du Monde avec l’Argentine, Leandro Paredes serait prêt à quitter le PSG cet été.

La saison de Leandro Paredes est à l’image de sa carrière : faite de hauts et de bas. Contrairement à l'an dernier, le milieu du PSG commence à accuser le coup physiquement et enchaîne les blessures. Son avenir à Paris commence donc à être remis en cause. L’hiver dernier, Tottenham était déjà venu se renseigner sur Paredes. De son côté, l’ancien joueur du Zénith Saint Pétersbourg est prêt à prendre une grosse décision.

Un départ pour jouer le Mondial