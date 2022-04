Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar reçoit une première réponse pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 19 avril 2022 à 5h45 par Th.B.

Bien que le PSG semble être à nouveau sur les rangs afin d’accueillir Cristiano Ronaldo, il ne faudrait pas s’attendre à une décision imminente de l’attaquant de Manchester United. Explications.

Après Lionel Messi, place à Cristiano Ronaldo ? Pendant de longues années, les propriétaires qataris auraient cultivé le désir d’attirer au PSG l’une des deux superstars mondiales à Paris. Ce fut chose faite avec Messi à la dernière intersaison. Et au vu de la tournure prise par le deuxième passage de Ronaldo à Manchester United, le PSG aurait toutes ses chances de l’attirer au club cet été. 90min révélait dernièrement que le Qatar songerait au quintuple Ballon d’or pour le mercato.

Ronaldo attendrait la fin de la saison