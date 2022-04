Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une énorme opération préparée en coulisse par Lacazette ?

Publié le 19 avril 2022 à 5h30 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone a des vues sur Alexandre Lacazette comme le10sport.com vous l’a dévoilé en mars dernier, l’attaquant d’Arsenal semble être emballé par l’idée de revenir à l’OL avec ses anciens compères Corentin Tolisso et Samuel Umtiti.

Formé à l’OL, au même titre que Corentin Tolisso et Samuel Umtiti qui ont quitté l’Olympique Lyonnais en 2017 et en 2016 pour Umtiti qui est un cas isolé, Alexandre Lacazette figure à présent dans le viseur du FC Barcelone comme le10sport.com vous le révélait en mars dernier. Sous contrat à Arsenal jusqu’en juin prochain, Lacazette pourrait donc rejoindre Pierre-Emerick Aubameyang au Barça ou bien revenir à l’OL entre autres. Avec ses anciens compagnons ? Alexandre Lacazette a laissé cette porte entrouverte.

« Pour ramener Coco et Sam, c’est pas moi qui décide (rires) »