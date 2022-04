Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'annonce retentissante de Lacazette sur son avenir !

Publié le 18 avril 2022 à 8h30 par La rédaction

En fin de contrat cet été avec Arsenal, Alexandre Lacazette intéresse le FC Barcelone mais aussi l’OL. L’ancien lyonnais est revenu sur l’intérêt de son club formateur.

Malgré l’arrivée très convaincante de Pierre-Emerick Aubameyang, le FC Barcelone chercherait à recruter un nouvel attaquant cet été. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le club catalan s’est positionné pour faire venir Alexandre Lacazette. Le buteur d’Arsenal sera en fin de contrat en juin et une arrivée à Barcelone pourrait l’intéresser. A moins que l’international français ne privilégie un retour à l’OL…

«J’ai envie de jouer l’Europe»