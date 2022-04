Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La vérité est rétablie pour Robert Lewandowski !

Publié le 18 avril 2022 à 5h30 par T.M.

Tandis que Robert Lewandowski est annoncé au FC Barcelone, du côté du Bayern Munich, Oliver Kahn a souhaité apporter certaines réponses sur le Polonais.

Sous contrat jusqu’en 2023 avec le Bayern Munich, Robert Lewandowski ne serait plus si heureux que cela en Bavière. Alors qu’une prolongation tarde à arriver, le Polonais pourrait finalement tenter d’aller retrouver le sourire ailleurs. Et actuellement, c’est du côté du FC Barcelone que Lewandowski est envoyé. A la recherche d’un buteur de renom, le club catalan pourrait frapper fort avec le joueur du Bayern Munich, mais le club allemand n’a pas dit son dernier mot.

« Montrez moi un joueur qui n’est pas content et continue de marquer 30 à 40 buts par saison »