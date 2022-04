Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta est prêt à tout pour Lewandowski !

Publié le 17 avril 2022 à 12h00 par La rédaction

Dans les petits papiers du FC Barcelone en vue du prochain mercato estival, Robert Lewandowski souhaiterait parapher un contrat de 3 ans, ce que les Catalans sont prêts à lui offrir.

Alors que le FC Barcelone devrait être très actif lors du prochain mercato estival, Joan Laporta a tout de même une priorité en tête. Depuis le départ de Lionel Messi au PSG à l’été 2021, les Blaugrana n’ont plus de réel leader capable de porter l’équipe dans les moments difficiles. Désireux de recruter un joueur capable de faire basculer un match à lui seul, le Barça s’intéresse à Robert Lewandowski. Le Polonais est sur un nuage cette saison, lui qui a inscrit 47 buts et délivré 4 passes décisives lors de ses 41 apparitions. Si les premiers contacts auraient déjà été établis entre les deux parties, les Catalans seraient prêts à satisfaire les exigences de Lewandowski.

Lewandowski veut un contrat de 3 ans