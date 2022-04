Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : On y voit plus clair pour la succession de Mbappé !

Publié le 18 avril 2022 à 5h00 par T.M.

Si rien n’est encore officiel, le PSG travaillerait tout de même sur la succession de Kylian Mbappé. Et certaines pistes seraient plus avancées que d’autres.

Aujourd’hui, Kylian Mbappé est un joueur du PSG, mais rien ne dit qu’il le sera toujours la saison prochaine. En effet, le Français arrive au terme de son contrat et un départ vers le Real Madrid lui tend notamment les bras. Toutefois, en parallèle, le Qatar est vraiment prêt à tout pour prolonger Mbappé et le conserver plus longtemps que prévu. A voir maintenant ce que fera le champion du monde et si le PSG devra étudier la question de sa succession. Comme le10sport.com vous l’avait révélé, Haaland et Lewandowski sont deux des options principales des Parisiens, mais elles ne seraient pas les seules.

La piste Leao se confirme !