Mercato - PSG : Le vestiaire lance un appel du pied à Kylian Mbappé !

Publié le 18 avril 2022 à 3h15 par A.M.

Très proche de Kylian Mbappé, Achraf Hakimi ne cache pas sa volonté de voir l'attaquant français prolonger au PSG.

L'avenir de Kylian Mbappé continue de faire parler. Et pour cause, alors que son contrat s'achève en juin prochain, l'attaquant du PSG n'a toujours pas tranché pour son futur club. Comme révélé par le10sport.com, une prolongation n'est plus du tout à exclure, ce qui ravirait Achraf Hakimi. Très proche de Kylian Mbappé, l'international marocain ne cache pas sa volonté de voir rester l'attaquant français.

«C'est un plaisir de l'avoir à mes côtés»