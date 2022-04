Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une star du projet McCourt prête à claquer la porte !

Publié le 18 avril 2022 à 2h15 par G.d.S.S.

Cantonné à un rôle de doublure ces derniers mois à l’OM, Steve Mandanda a récemment retrouvé un temps de jeu plus convenable. Mais il pourrait quand même envisager un départ l’été prochain…

Depuis le recrutement de Pau Lopez l’été dernier, la hiérarchie des gardiens a totalement été bouleversée à l’OM, Steve Mandanda (37 ans) faisant office de doublure de luxe dans l’esprit de Jorge Sampaoli. La tendance semble s’être inversée puisqu’il vient d’enchainer trois matchs consécutifs en tant que titulaire, et l’OM semble de nouveau lui accorder une grande confiance : « On a confiance en lui, ç'a toujours été le cas. On a deux excellents gardiens », confiait jeudi soir Jorge Desio, l’adjoint de Sampaoli, au sujet de Mandanda. Mais ce feuilleton est loin d’être arrangé…

Mandanda n’exclut pas de quitter l’OM

L’Equipe annonce dans ses colonnes que Steve Mandanda, même s’il reste très attaché à l’OM où il a même prévu de débuter sa reconversion à l'issue de son contrat en 2024, ne compte pas vivre une fin de carrière en tant que simple doublure. Et si la situation n'évolue pas sur le long terme, il envisagera un départ de l’OM cet été.