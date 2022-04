Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a manqué un énorme coup avec… Matteo Guendouzi !

Publié le 17 avril 2022 à 10h45 par T.M.

Non désiré par Mikel Arteta à Arsenal, Matteo Guendouzi a fini par être prêté à l’OM l’été dernier. Une arrivée qui aurait toutefois pu se faire quelques mois auparavant.

Lors du dernier mercato estival, pour renforcer l’OM, Pablo Longoria a notamment fait son marché des les indésirables de Mikel Arteta à Arsenal. Ainsi, revenu d’un prêt à l’OGC Nice, William Saliba n’entrait toujours pas dans les plans de l’entraîneur des Gunners et ainsi été prêté, sans option d’achat, sur la Canebière. De retour d’une expérience au Hertha Berlin, Matteo Guendouzi n’était lui plus vraiment en odeur de sainteté du côté de Londres. Ainsi, Arsenal a accepté de prêter, avec une option d’achat quasiment automatique, Guendouzi à l’OM.

Déjà proposé en 2020 !