Mercato - OM : Vers un énorme revirement de situation pour l’avenir de Payet ?

Publié le 17 avril 2022 à 6h30 par Th.B.

Bien que les Tigres de Monterrey semblent être intéressés par le profil de Dimitri Payet, le plan du milieu offensif de l’OM est clair : finir à Marseille.

De retour à l’OM à l’hiver 2017, Dimitri Payet s’est qualifié de Marseillais à vie à l’été 2020 lors de sa prolongation de contrat le liant à l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2024. Au vu de ses performances avec l’OM, une potentielle sélection en Équipe de France ne serait pas utopique pour Payet à quelques mois de la Coupe du monde. De plus, ses prestations en Ligue Europa Conférence semblent avoir tapé dans l’oeil des Tigres de Monterrey qui comptent déjà dans leurs rangs deux anciens joueurs de l’OM en les personnes de Florian Thauvin et d’André-Pierre Gignac, en atteste le tweet publié sur le compte Twitter officiel du club mexicain.

Payet veut finir à l’OM