Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Arkadiusz Milik męt le feu à un dossier brûlant du FC Barcelone !

Publié le 17 avril 2022 à 6h00 par Th.B.

Attaquant de l’OM, Arkadiusz Milik a promis à un jeune internaute et supporter de l’Olympique de Marseille de tenter d’attirer son compatriote Robert Lewandowski au club phocéen.

En marge du prochain mercato, le président Joan Laporta aimerait offrir les services d’un attaquant de classe mondiale à son entraîneur Xavi Hernandez au FC Barcelone. De par sa valeur marchande et son rendement au Bayern Munich, Robert Lewandowski serait l’option la plus accessible du Barça alors qu’en parallèle, les noms d’Erling Braut Haaland ou encore Mohamed Salah sont liés au FC Barcelone. Compatriote de Robert Lewandowski et coéquipier en sélection polonaise, Arkadiusz Milik a promis de tenter sa chance pour attirer Lewandowski à l’OM cet été alors qu’il ne lui restera qu’une seule saison sur son contrat au Bayern Munich.

« Peut-être que je vais réussir à faire quelque chose »