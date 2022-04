Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour l’après-Pochettino, le Qatar a tout prévu !

Publié le 17 avril 2022 à 5h45 par Th.B.

Alors que Zinedine Zidane semblerait être plus emballé par l’idée de prendre la succession de Didier Deschamps à la tête de la sélection française, le Qatar demeure déterminé à nommer Zidane pour remplacer Mauricio Pochettino cet été.

Bien qu’il ne soit arrivé qu’à l’hiver 2021 et que son contrat ait été rallongé d’une saison au terme de l’exercice précédent, Mauricio Pochettino ne devrait pas honorer son engagement contractuel courant jusqu’en juin 2023. En effet, alors que le10sport.com vous affirmait en novembre dernier que le cas Pochettino était déjà sujet à la discussion en interne chez les hauts dirigeants du PSG, l’Argentin ne devrait pas passer l’été au Paris Saint-Germain. Les propriétaires qataris ont d’ailleurs une idée bien précise en tête en la personne de Zinedine Zidane.

Le Qatar n’en démord pas pour Zidane