Mercato - PSG : Cette grosse précision sur la succession de Pochettino !

Publié le 16 avril 2022 à 11h10 par T.M.

Alors que le flou persiste concernant l’identité du futur entraîneur du PSG, le mystère devrait encore demeurait pendant quelques semaines.

Si la saison n’est pas encore terminée, du côté du PSG, on a déjà la tête tournée vers le prochain exercice. Toutefois, au sein du club de la capitale, de nombreux points d’interrogation existent concernant l’avenir. En effet, suite à la claque reçue contre le Real Madrid, plusieurs changements devraient être apportés à tous les étages. L’un des principaux devrait être sur le banc de touche où Mauricio Pochettino devrait céder sa place d’entraîneur. Reste maintenant à savoir qui sera le succession de l’Argentin sur le banc du PSG.

Rien n’est encore fait !