Mercato - Barcelone : Une opération à 30M€ du Barça débloquée par Haaland ?

Publié le 16 avril 2022 à 10h00 par La rédaction

Alors que le temps de jeu de Gabriel Jesus pourrait être réduit en cas d’arrivée d’Erling Haaland à Manchester City, le FC Barcelone garderait un œil sur la situation du protégé de Pep Guardiola.

Le dossier Erling Braut Haaland est l’un des plus chauds du prochain mercato estival. Le Norvégien souhaite bel et bien franchir un cap dans sa carrière, et devrait quitter le Borussia Dortmund cet été. Alors que Manchester City, le Real Madrid, le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone semblaient être les principaux prétendant du Cyborg , les Blaugrana pourraient déjà être hors de la course. En effet, ce transfert serait jugé trop coûteux. Cependant, un beau coup se présenterait tout de même pour le Barça en cas de départ de Haaland en Angleterre.

Barcelone pourrait relancer Gabriel Jesus