Mercato - PSG : La décision fracassante de Pochettino pour son avenir !

Publié le 16 avril 2022 à 9h45 par T.M.

Aujourd’hui, le choix du PSG semble fait avec Mauricio Pochettino. L’Argentin devrait être remercié et cela tombe bien puisqu’il voudrait d’ailleurs faire ses valises.

En janvier 2021, après s’être séparé de Thomas Tuchel, le PSG avait décidé de faire confiance à Mauricio Pochettino, qui connaissait bien la maison, afin de construire un beau bout de chemin ensemble. Finalement, l’histoire est en train de virer au fiasco et devrait prendre fin d’ici quelques semaines. En effet, depuis son arrivée au PSG, Pochettino n’a jamais réellement réussi à imposer son jeu, de quoi lui valoir de nombreuses critiques. Et le dernier échec face au Real Madrid en Ligue des Champions aurait été la goutte de trop, celle qui devrait sceller son départ à la fin de la saison et ce malgré un contrat jusqu’en 2023.

Le départ est acté pour tout le monde