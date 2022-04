Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après le PSG, la route de Pochettino serait toute tracée…

Publié le 16 avril 2022 à 5h45 par Th.B.

Alors que son avenir au PSG s’assombrirait les jours passant, Mauricio Pochettino serait susceptible de s’asseoir sur le banc du Real Madrid la saison prochaine.

Arrivé à l’hiver 2021 après l’éviction de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino pourrait ne pas passer l’été au PSG et ce, bien que son contrat le lie au club de la capitale jusqu’à l’été 2023. En effet, le10sport.com vous révélait dès le mois de novembre dernier que le cas Pochettino était déjà sujet à la discussion en coulisse. Et ce n’est pas les éliminations prématurées au stade des 1/8èmes de finale de Coupe de France et de Ligue des champions qui inverseront la tendance. Et alors qu’il semblait être particulièrement bien placé pour hériter de la position d’entraîneur de Manchester United à la prochaine intersaison. La donne a changé.

Le Real Madrid pour rebondir ?