Mercato - PSG : Pour Mauricio Pochettino, tout était écrit…

Publié le 15 avril 2022 à 6h15 par Th.B.

Ayant connu de belles années en Angleterre avant de rejoindre le PSG à l’hiver 2021, Mauricio Pochettino aurait toujours souhaité retrouver la Premier League.

Après avoir passé six saisons en Premier League à Southampton et à Tottenham, Mauricio Pochettino était remercié par le comité de direction des Spurs en novembre 2019. Et seulement après une année sabbatique, l’Argentin retrouvait un banc de touche à l’hiver 2021 au PSG en lieu et place de Thomas Tuchel, licencié quelques jours plus tôt pour le réveillon de Noël. Et alors qu’il pourrait être à son tour remercié par le PSG à l’issue de la saison, Pochettino aurait toujours dans son viseur un retour en Premier League bien que la porte Manchester United semble s’être fermée puisque les dirigeants des Red Devils lui privilégieraient Erik Ten Hag.

Pochettino aurait toujours voulu retrouver l’Angleterre