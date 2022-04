Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une grosse réponse tombe pour la vente de l’ASSE !

Publié le 15 avril 2022 à 5h15 par T.M.

Finalement, la vente de l’ASSE ne devrait pas se faire maintenant. Pourquoi ? Des réponses ont été apportées à ce sujet.

Cela fait maintenant plus d’un an que Roland Romeyer et Bernard Caïazzo avaient officialisé la mise en vente de l’ASSE. Toutefois, aujourd’hui, rien n’a bougé dans le Forez et cela ne serait d’ailleurs plus d’actualité désormais. Pourtant, ces derniers mois, plusieurs potentiels repreneurs s’étaient manifestés pour prendre les commandes de l’ASSE. Aucun dossier n’aura finalement abouti.

« Voyant son nom écrit dans les journaux… »