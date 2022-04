Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar plombé par une offre de 70M€ ?

Publié le 15 avril 2022 à 2h30 par G.d.S.S.

Courtisé par le PSG pour l’été prochain, Lucas Paqueta dispose également de prétendants XXL en Premier League et notamment Newcastle qui compte mettre le paquet sur le plan financier pour attirer le milieu offensif de l’OL.

Depuis maintenant plusieurs mois, Lucas Paqueta (24 ans) est annoncé comme étant la grande priorité de Leonardo au PSG, d’autant que le directeur sportif parisien le connaît bien pour l’avoir fait venir à en 2019 du Brésil au Milan AC : « Il va rester avec nous. Lui-même souhaite absolument faire du moyen long terme. Bon, maintenant, comme je le dis toujours, à 80 millions d'euros on réfléchit toujours, même pour d'autres joueurs. Je suis honnête », confiait d’ailleurs Jean-Michel Aulas en janvier dernier sur Europe 1 , n’excluant donc pas l’idée d’une vente de Paqueta l’été prochain. Mais le PSG va devoir affronter une rude concurrence dans ce dossier…

Newcastle fonce sur Paqueta