Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offre de 70M€ dégainée pour Lucas Paqueta ?

Publié le 14 avril 2022 à 13h45 par G.d.S.S.

En plus du PSG, Arsenal et Newcastle envisagent de recruter Lucas Paqueta lors du prochain mercato estival. Et les Magpies, particulièrement attirés par le meneur de jeu brésilien, envisagent de formuler une offre XXL à l’OL.

Depuis plusieurs mois, il est question d’un vif intérêt du PSG pour Lucas Paqueta (24 ans) et surtout de la part de Leonardo. Le directeur sportif parisien, qui connaît particulièrement bien le joueur pour avoir été à l’origine de son recrutement au Milan AC en janvier 2019, en aurait fait sa grande priorité du mercato estival 2022. Mais la presse anglaise a annoncé qu’Arsenal et Newcastle étaient également sur les rangs pour Paqueta, avec des arguments financiers colossaux pour les Magies …

Newcastle va miser gros sur Paqueta