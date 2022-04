Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quel joueur faut-il vendre en priorité ?

Publié le 14 avril 2022 à 8h00 par La rédaction

Cet été, le PSG va probablement procéder à une large revue d'effectif puisque de grands noms sont attendus, mais cela passera également par plusieurs départs. Mais quel joueur doit être vendu en priorité ?

L'élimination en huitième de finale de la Ligue des champions risque de laisser des traces au PSG puisque l'avenir de Mauricio Pochettino et Leonardo est plus qu'incertain, mais au sein de l'effectif aussi, cela devrait bouger. De nombreux départs sont attendus afin de renouveler le groupe parisien. Le premier concerné sera probablement Angel Di Maria dont le contrat ne sera pas prolongé. Mais d'autres devraient suivre compte tenu du fait qu'il sont nombreux à ne plus convaincre au PSG. Mais quelle vente doit être bouclée en priorité ?

De nombreuses ventes attendues ?

Dans cette optique, plusieurs noms circulent à l'image de ceux dont le contrat court jusqu'en juin 2023 à savoir Leandro Paredes, Idrissa Gueye et Thilo Kehrer. Ce dernier pourrait d'ailleurs être tenté de quitter le PSG afin de retrouver du temps de jeu en vue de la Coupe du monde qui aura lieu en fin d'année. Tout comme Julian Draxler, qui ouvrirait enfin la porte à un départ. Leandro Paredes aurait quant à lui toujours la cote en Serie A. Mais ce n'est pas tout puisque Layvin Kurzawa, Ander Herrera, Abdou Diallo ou encore Colin Dagba ne seront pas conservés. Enfin, décevant depuis son arrivée l'été dernier, Georginio Wijnaldum pourrait ne pas être conservé.



