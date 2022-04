Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mohamed Salah envoie un message fort sur son avenir !

Publié le 14 avril 2022 à 16h45 par D.M.

Alors que des rumeurs sont apparues sur son avenir à Liverpool, Mohamed Salah a lassé un message lourd de sens sur sa situation.

Agé de 29 ans, Mohamed Salah pourrait bien être l'un des acteurs majeurs du prochain mercato estival. L'international égyptien voit son contrat expirer en juin 2023, mais certains médias évoquent un possible départ cet été. Le FC Barcelone aurait exploré cette piste, tout comme le PSG. Les dirigeants parisiens suivent de près la situation de Mohamed Salah et pourraient passer la vitesse supérieure dans ce dossier en cas de départ de Kylian Mbappé au Real Madrid.

« Je sais ce que je veux, et à quel point je suis professionnel »