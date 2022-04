Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une première réponse est tombée pour cette piste à 80M€ !

Publié le 14 avril 2022 à 13h30 par G.d.S.S.

En quête d’un gros renfort offensif pour anticiper un éventuel départ de Kylian Mbappé l’été prochain, le PSG est annoncé sur les traces de Darwin Núñez, le nouveau phénomène du Benfica Lisbonne. Mais Liverpool a également placé ses pions sur ce dossier, qui s’annonce déjà compliqué pour le Qatar…

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé ne semble pas avoir encore tranché quant à son avenir. Le Real Madrid en a fait sa priorité absolue du mercato estival et a de fortes chances de le récupérer libre en fin de saison, mais comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Mbappé et son entourage sont de plus en plus réceptifs aux arguments mis en avant par la direction du PSG pour le prolonger, et toutes les issues semblent donc possibles dans ce dossier. En attendant, le Qatar doit assurer ses arrières et étudie les possibilités en attaque sur le marché des transferts au cas où Mbappé décide de claquer la porte cet été.

Le PSG fonce sur Darwin Núñez

Comme l’a récemment révélé The Athletic, le PSG fait désormais partie des prétendants en course pour recruter Darwin Núñez (22 ans), le jeune buteur uruguayen qui affole les compteurs cette saison avec le Benfica Lisbonne (24 buts en 24 matchs de championnat, 6 buts en 10 matchs de Ligue des Champions). Le club lisboète attendrait au minimum 80M€ pour envisager une vente de Núñez, mais le PSG devra aussi et surtout se heurter à une lourde concurrence sur ce dossier, et notamment celle de Liverpool. Récemment interrogé en conférence de presse, Jürgen Klopp avait d’ailleurs vanté les mérites de Darwin Núñez : « Un garçon extrêmement beau, hein ? (rires) C'est vraiment un bon garçon. Je le connaissais avant, bien sûr, mais il a été très bon contre nous. Il est fort physiquement, rapide, calme à la finition. C'est très bien. S'il évite les blessures, il fera une belle carrière », indiquait l’entraîneur des Reds . Et le principal intéressé n’a pas tardé à lui répondre…

« Je veux tout donner pour Benfica »