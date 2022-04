Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Transfert bientôt acté pour le successeur de Kylian Mbappé ?

Publié le 14 avril 2022 à 13h15 par G.d.S.S.

Ciblé par la direction du PSG pour venir assurer l’éventuelle succession de Kylian Mbappé s’il ne prolonger pas, Darwin Núñez travaille déjà dans l’optique d’un transfert cet été.

Son nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant Darwin Núñez (22 anas) pourrait être l’une des prochaines têtes d’affiche du PSG. Le nom du jeune buteur uruguayen du Benfica Lisbonne a récemment été associé au club parisien en cas de départ de Kylian Mbappé qui arrive en fin de contrat au Parc des Princes, et n’a pas encore tranché quant à une éventuelle prolongation de contrat avec le PSG. Leonardo assure donc ses arrières, et il pourrait avoir une bonne surprise avec Núñez.

Le clan Núñez travaille sur son départ

En effet, à en croire les révélations du journaliste mercato Fabrizio Romano, Darwin Núñez collabore avec un nouvel agent qui a pour objectif de se pencher sur son futur transfert cet été. En clair, le buteur uruguayen devrait bel et bien quitter le Benfica Lisbonne qui réclamerait 80M€ pour le laisser partir, et le PSG devrait forcément être au rendez-vous.