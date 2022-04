Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi a fixé une deadline pour le dossier Pochettino !

Publié le 14 avril 2022 à 17h45 par Th.B.

Bien que la presse ne cesse de laisser entendre que Mauricio Pochettino ne sera plus l’entraîneur du PSG la saison prochaine, le président Nasser Al-Khelaïfi n’aurait pas encore fait son choix qui ne devrait pas intervenir avant le terme de la saison.

Dans les prochaines semaines, et seulement une année après l’activation de l’option prolongeant son contrat d’une saison et donc jusqu’à l’été 2023, le PSG pourrait prendre la décision de se séparer de Mauricio Pochettino. Les éliminations prématurées du Paris Saint-Germain au stade des 1/8èmes de finale de Coupe de France et de Ligue des champions ne seraient pas du tout passées à Doha. Les propriétaires qataris songent à tourner la page Pochettino afin de nommer Zinedine Zidane en lieu et place de l’entraîneur actuel du PSG comme le10sport.com vous le révélait en novembre dernier déjà.

Pas de décision finale prise pour le licenciement de Pochettino pour le moment !