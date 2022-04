Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Trois portes de sortie claires pour Mauricio Pochettino ?

Publié le 14 avril 2022 à 12h30 par Th.B.

Alors qu’une éviction lui pendrait au nez au PSG cet été, Mauricio Pochettino verrait trois options distinctes se dessiner pour la suite de sa carrière d’entraîneur, à court terme au Real Madrid ou à moyen terme à Manchester City et à Liverpool.

Seulement une année après l’activation de l’année supplémentaire en option dans son contrat au PSG, le liant au club de la capitale jusqu’en juin 2023, Mauricio Pochettino pourrait voir son aventure parisienne prendre fin à l’issue de la saison. En effet, comme le10sport.com vous le révélait en novembre dernier, le cas Pochettino était déjà sujet à la discussion chez les hauts dirigeants du PSG qui songeaient déjà à nommer Zinedine Zidane à sa place. Néanmoins, d’après The Athletic et bien qu’il soit question d’une éviction cet été, aucune décision finale n’aurait été prise par le comité de direction du PSG quant à l’avenir de Mauricio Pochettino. Pour autant, il serait déjà clair qu’il ne pourra pas avoir son poste de rêve à Manchester United. Le journaliste Julien Laurens assurait à Sky Sports en janvier dernier que les Red Devils étaient la priorité de Pochettino en cas de départ du PSG cet été. Néanmoins, selon le journaliste David Ornstein a avancé ces derniers jours qu’un accord de principe aurait été convenu entre Manchester United et l’entraîneur de l’Ajax Amsterdam. Pour ce qui est de la suite de sa carrière de coach, Pochettino aurait potentiellement trois portes de sortie, plus ou moins chaudes.

Le Real Madrid pour Pochettino cet été…

Alors que le train Manchester United, qui semblait jusqu’à peu être son option la plus probable, est passé, Mauricio Pochettino n’aurait qu’une seule fenêtre de tir pour l’été 2022. En effet, The Athletic s’est attardé sur un intérêt concret de la direction du Real Madrid lors de la double-confrontation face au PSG pour le compte des 1/8èmes de finale de la Ligue des champions à la mi-février et en début mars. Et ce n’est pas le média britannique qui affirmera le contraire puisqu’il a été révélé ces dernières heures que le PSG aurait eu l’impression qu’il se tramait en coulisse une volonté du Real Madrid de lancer une offensive pour Mauricio Pochettino après la défaite du club merengue au Parc des princes le 15 février. D’ailleurs, malgré la qualification du Real Madrid pour le dernier carré de la C1, Carlo Ancelotti ne serait toujours pas à l’abri d’un licenciement à la fin de la saison alors que le président Florentino Pérez aurait songé à attirer Pochettino à l’été 2018 et 2021 après les deux départs de Zinedine Zidane. Le Real Madrid pourrait être le plan B de Mauricio Pochettino comme The Daily Mirror l’affirmait mercredi.

…ou Manchester City en 2023 ainsi que Liverpool en 2024 ?