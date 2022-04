Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino a plus d’un tour dans son sac pour Mbappé !

Publié le 14 avril 2022 à 6h45 par Th.B.

En marge du prochain mercato estival, Kylian Mbappé pourrait signer en faveur du Real Madrid. Et d’autant plus si Mauricio Pochettino venait à quitter le PSG pour la Casa Blanca selon la presse britannique.

Bien qu’un engagement moral ait été pris par le clan Kylian Mbappé en janvier dernier comme le10sport.com vous l’a révélé, le comité de direction du PSG ne lâche pas l’affaire quant à une éventuelle prolongation de contrat de Mbappé. Et la détermination du Paris Saint-Germain semblerait porter ses fruits puisque le10sport.com vous a affirmé le 29 mars dernier que Mbappé et son entourage songent de plus en plus à prolonger le contrat de l’attaquant au PSG. Cependant, Mauricio Pochettino pourrait finalement continuer sa relation professionnelle avec Mbappé la saison prochaine et ce, bien qu’un licenciement lui pende au nez.

Mbappé emballé par l’idée de suivre Pochettino à Madrid ?