Mercato - PSG : Pochettino peut toujours y croire pour son grand rêve !

Alors qu'il semble s'être fait griller la politesse par Erik ten Hag pour succéder à Ralf Rangnick sur le banc de Manchester United, Mauricio Pochettino peut toujours rêver de récupérer le banc du Real Madrid.

Arrivé durant l'hiver 2021, Mauricio Pochettino semble plus que jamais sur la sellette. Et pour cause, longtemps incertain, l'avenir de l'Argentin au PSG semble désormais s'écrire loin du club de la capitale depuis l'élimination dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid. Mais alors qu'une arrivée à Manchester United semblait être en bonne voie, c'est désormais Erik ten Hag qui semble le plus proche de succéder à Ralf Rangnick chez les Red Devils .

Pérez adore Pochettino