Mercato - PSG : Le Qatar plombé par Pochettino dans le feuilleton Mbappé ?

Publié le 13 avril 2022 à 13h45 par G.d.S.S.

Toujours courtisé par le Real Madrid en cas de départ de Carlo Ancelotti en fin de saison, Mauricio Pochettino pourrait contrarier les plans du PSG avec Kylian Mbappé s’il accepte le projet merengue.

« Ce qu’il faut pour prolonger Mbappé ? Quand Kylian sera devant vous, vous lui poserez la question. En tant qu'entraîneur, je veux le meilleur pour Kylian et pour le club. Et le meilleur pour le club, c’est que Kylian reste. C'est aussi le mieux pour Kylian à mon avis. Il y a des négociations en cours… », indiquait récemment Mauricio Pochettino en conférence de presse, assurant donc que Kylian Mbappé avait tout intérêt à prolonger son contrat au PSG. Pourtant, alors que l’entraîneur argentin serait une option envisagée par le Real Madrid pour remplacer Carlo Ancelotti, il pourrait avoir un impact négatif sur les négociations en cours entre Mbappé et le PSG.

Mbappé dans les valises de Pochettino au Real Madrid ?