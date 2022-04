Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Real Madrid... Le feuilleton Paul Pogba s'emballe !

Publié le 13 avril 2022 à 12h30 par Dan Marciano

L'avenir de Paul Pogba commencerait à susciter des tensions dans le vestiaire de Manchester United en raison de son attitude. Annoncé sur le départ, le milieu de terrain dispose d'une grosse offre de prolongation, mais pourrait bien la refuser pour rejoindre le PSG.

Paul Pogba est un vieux rêve de Leonardo. Ces dernières années, le nom de l'international français est apparu, à de nombreuses reprises, dans le viseur du PSG. Le directeur sportif du club parisien avait notamment pensé à lui lors de l'été 2021, juste avant que Lionel Messi n'atterrisse dans la capitale. Proche de Mino Raiola, le Brésilien aurait, depuis, repris contact avec l'agent de Pogba pour discuter de son avenir. Il faut dire que sa situation contractuelle avec Manchester United est fragile. Son contrat prend fin au mois de juin. Le joueur de 29 ans est d'ores et déjà libre de négocier avec l'équipe de son choix. Alors que le prochain mercato estival approche, son agent s'est rapproché de certaines formations et notamment du PSG. Le club de la capitale s'est fixé comme priorité d'accueillir au moins un renfort au milieu de terrain. La formation parisienne recherche un profil capable d'épauler Marco Verratti, seul satisfaction dans l'entrejeu, et pourrait se pencher concrètement sur ce dossier. D'autres joueurs seraient sur la short-list de Leonardo comme Aurélien Tchouaméni (AS Monaco), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rome) ou encore Lucas Paqueta (OL), mais contrairement à ceux précédemment cités, Pogba à l'avantage d'être libre à la fin de la saison.

Le PSG face à la Juve et le Real Madrid dans ce dossier

Ce mercredi, la presse anglaise confirme l'intérêt du PSG pour Paul Pogba. Le club parisien aurait manifesté son intérêt ces dernières semaines et envisage bien de le recruter lors du prochain mercato estival. Mais la formation de Ligue 1 n'est pas la seule à s'être positionnée dans ce dossier. The Mirror annonce que la Juventus et le Real Madrid sont aussi à l'affût. Interrogé à plusieurs reprises sur son avenir, Paul Pogba a toujours évité de s'attarder sur le sujet. Très proche de Ralf Rangnick, le champion du monde voudrait terminer la saison et observer les évolutions à Manchester United avant de prendre sa décision. « Rien n'est décidé sur mon avenir, il n'y a rien de fait. Je peux décider demain, comme je peux décider pendant le mercato. Je veux bien revenir, bien finir la saison pour préparer le Mondial » avait-t-il confié ces dernières semaines au micro de Téléfoot . Mais ces trois équipes vont devoir se méfier de Manchester United, qui sort l'artillerie lourde pour essayer de conserver Paul Pogba.

Pogba au cœur d'une incroyable polémique dans son vestiaire ?