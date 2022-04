Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Caïazzo et Romeyer ont pris une décision tonitruante pour la vente de l'ASSE !

Publié le 13 avril 2022 à 12h10 par D.M.

Officiellement, l'ASSE est toujours en vente. Mais en coulisses, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo auraient changé leur fusil d'épaule et rechercheraient, plutôt, un actionnaire minoritaire.

Il y a un an, jour pour jour, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo publiaient une lettre dans les colonnes du Progrès . Présents dans le Forez depuis 2004, les deux hommes officialisaient leur envie de passer la main et de vendre l'ASSE. Afin de sélectionner le meilleur projet, le club stéphanois a mandaté le cabinet KPMG. Ces derniers mois, plusieurs investisseurs se sont présentés et ont affiché leur projet. Mais aucun ne semble pas avoir convaincu Romeyer et Caïazzo. Alors que la relation entre les deux hommes seraient glaciales, ce dossier n'est pas près de se terminer. D'autant que la situation sportive incertaine de l'ASSE rend l'horizon totalement flou.

L'accord CVC a tout changé