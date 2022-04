Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Cette sortie fracassante sur la vente de l'ASSE !

Publié le 8 avril 2022 à 21h00 par D.M.

Ancienne gloire de l'ASSE et proche de Roland Romeyer, Jean-Michel Larqué n'a pas hésité à s'en prendre, publiquement, à Bernard Caïazzo.

En avril 2021, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo officialisaient leur envie de se séparer de l'ASSE. Mais un an après, ce dossier n'a pas avancé. Des repreneurs se sont présentés ces derniers mois, mais aucun ne semble avoir convaincu les deux hommes forts du club stéphanois. Ce feuilleton dure et a connu un nouveau rebondissement. Selon les informations de But Football Club , l'ASSE ne serait plus à vendre en raison de l'accord entre la LFP et le fonds CVC, qui permettra à l'équipe de récolter 30M€. Les dirigeants rechercheraient plutôt un actionnaire minoritaire. Pourtant à en croire Jean-Michel Larqué, Roland Romeyer voudrait quitter son poste de président du directoire et s'en est pris à Bernard Caïazzo.

«J’ai parlé avec Roland Romeyer. Il n’en peut plus. C’est insupportable»