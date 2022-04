Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé pourrait déjà faire une victime au Real Madrid !

Publié le 8 avril 2022 à 20h15 par A.C.

Au Real Madrid on semble se préparer à l’arrivée de Kylian Mbappé, dont le départ du PSG n’est toutefois pas encore acté selon nos informations.

Les récents propos de Kylian Mbappé sur son avenir ont effrayé le Real Madrid... pendant un temps. La presse espagnole a en effet repris à parler d’un joueur quasiment madrilène, rappelant que la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain approche à grands pas et qu’il a donné sa parole à Florentino Pérez. Sur le10sport.com nous vous avons confirmé qu’il existe un accord de principe entre Mbappé et le Real Madrid, mais les évènements des dernières semaines ont rendu à nouveau possible une prolongation. En tout cas le PSG y croit, puisque Guillem Balague a récemment parlé d’une incroyable offre d’un total de 230M€ pour convaincre Mbappé à prolonger de deux ans.

Asensio va laisser sa place à Mbappé