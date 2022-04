Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Avenir, hygiène de vie... Doha tape du poing sur la table pour Neymar !

Publié le 8 avril 2022 à 20h30 par Dan Marciano

Les responsables du PSG, basés à Doha, n'ont pas hésité, ces dernières semaines, à exprimer leur mécontentement à l'entourage de Neymar. Son hygiène de vie et son manque de motivation feraient grincer des dents en interne, mais un départ du joueur ne semble pas être d'actualité.

Neymar semble avoir perdu son crédit auprès des supporters parisiens. Recrue la plus chère de l'histoire du PSG, 222M€, l'international brésilien était présenté, lors de son arrivée en 2017, comme le joueur qui allait permettre au club de performer en Ligue des champions. Mais ces dernières années, l'ailier a manqué plusieurs rencontres cruciales. Cette année, Neymar était présent face au Real Madrid en huitième de finale, mais il a réalisé une prestation décevante. Mécontents du résultat, mais aussi de l'attitude du joueur sur le terrain, les supporters parisiens n'ont pas hésité à le siffler lors de la réception des Girondins de Bordeaux.« C'est difficile pour le public d'accepter la défaite, mais pour nous aussi cela a été dur » a répondu Neymar dimanche dernier. Vexé par cette situation, l'ancienne star du FC Barcelone peut néanmoins compter sur le soutien de son entraîneur. « Si Neymar est capable de retrouver son niveau ? Je n'aime pas cette question. Le PSG a recruté Neymar pour ses qualités et elles sont là. Il a souffert de plusieurs blessures. Il a travaillé dur pour revenir et il a besoin de rythme, du jeu pour retrouver la confiance, comme tout joueur offensif. Avec le temps, il pourra le montrer » a confié Mauricio Pochettino en conférence de presse ce vendredi. Mais malgré cette marque de soutien, Neymar ne ferait pas l'unanimité auprès des décideurs du PSG, basés à Doha.

Doha contacte l'entourage de Neymar pour exprimer son mécontentement

Comme indiqué par L'Equipe , les responsables qataris ont le sentiment d'avoir été trahi par Neymar. Depuis son arrivée dans la capitale, le PSG a dépensé près de 500M€ pour satisfaire le joueur brésilien. Mais ce n'est pas tout puisque Doha lui a également permis de signer des contrats de sponsoring très lucratifs à l'instar de celui avec Qatar National Bank. Mais en retour, le joueur n'apporterait que des déceptions. Ces derniers mois, les décideurs ont le sentiment que Neymar préfère vivre à Paris, que de jouer pour le PSG. Censé être un cadre du vestiaire et un titulaire indiscutable, la star manquerait de motivation. Son hygiène de vie est également pointé du doigt, même s'il a fait de gros efforts, notamment sur le plan physique, pour faire son retour après sa dernière blessure. « Ce sont surtout ses potes qui sont de purs fêtards. Il est clair qu’ils ne le tirent pas vers le haut en termes d’hygiène de vie. Mais lui, en général, reste assez soft et assez sobre en soirée » confiait récemment un membre de son entourage au Parisien . Le PSG aurait récemment contacté son entourage afin d'exprimer son mécontentement. L'ancien de Santos aurait écouté les reproches de ses responsables. Mais malgré ses efforts, le Brésilien pourrait ne pas être retenu lors du prochain mercato estival.

Un départ est peu probable cet été