Mercato - PSG : Doha lâche une terrible réponse sur l'avenir de Neymar !

Publié le 8 avril 2022 à 19h45 par D.M.

A en croire certains médias, les responsables du PSG ne fermeraient pas la porte à une vente de Neymar cet été. Mais peu d'équipes ont les moyens de supporter le salaire du Brésilien.

L'actionnaire du PSG perdrait patience avec Neymar. Recruté 222M€ en 2017 et percevant l'un des salaires les plus importants de l'effectif, le joueur brésilien ne cesse de décevoir ses dirigeants. Agé de 30 ans, l'ailier manquerait de professionnalisme. Son hygiène de vie et son manque de motivation seraient pointé du doigt par Doha, qui ne fermerait pas la porte à son départ cet été. Selon plusieurs médias, les responsables du PSG envisageraient de vendre Neymar, mais peu d'équipes ont les moyens d'accueillir Neymar.

Doha ne ferme pas la porte à une vente de Neymar, mais...