PSG - Malaise : Doha lâche un message fracassant au clan Neymar !

Publié le 8 avril 2022 à 18h45 par D.M.

Lassés par le comportement de Neymar et par son manque de motivation, les dirigeants du PSG, basés à Doha, ont récemment fait passer un message à son entourage.

Recrue la plus chère de l'histoire du PSG, 222M€, Neymar est arrivé à Paris en 2017 avec le statut de futur Ballon d'or. Mais près de cinq ans après, le joueur brésilien n'a toujours pas obtenu la prestigieuse récompense. Pire, le star auriverde ne semble plus en compétition pour la remporter. Son niveau est bien loin de celui aperçu lors de son passage au FC Barcelone. Son hygiène de vie est très souvent pointé du doigt et pourrait bien être la cause de ses nombreuses blessures ces dernières années.

Doha irrité par l'attitude de Neymar