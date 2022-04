Foot - PSG

PSG - Clash : Alcool, hygiène de vie... La réponse insolite de Neymar à Daniel Riolo !

Publié le 5 avril 2022 à 15h15 par D.M.

Sur les réseaux sociaux, Neymar a tenu à répondre à ses détracteurs. Buteur face à Lorient, le joueur brésilien a, notamment, fait, référence à une déclaration de Daniel Riolo, très critique ces dernières semaines.

Neymar n'a pas échappé aux critiques ces dernières semaines. Décevant sous le maillot du PSG, notamment lors du huitième de finale retour de Ligue des champions face au Real Madrid, le joueur brésilien a été pris en grippe par le public du Parc des Princes lors de la réception des Girondins de Bordeaux. Recrue la plus chère de l'histoire du PSG, Neymar a également été blâmé par Daniel Riolo, qui avait pointé du doigt sa condition physique.

« J’étais « bourré » donc ça a marché »