PSG - Malaise : Pochettino envoie un très gros message à Donnarumma !

Publié le 5 avril 2022 à 3h45 par A.M.

De retour dans les buts du PSG après avoir connu quelques semaines délicates, Gianluigi Donnarumma peut compter sur le soutien de Mauricio Pochettino.

Après avoir été contraint de partager les buts du PSG avec Keylor Navas, Gianluigi Donnarumma a commis sa première grosse erreur au moment où il a été intronisé titulaire, à savoir lors du huitième de finale retour de la Ligue des champions. Par la suite, le portier italien a connu une nouvelle terrible désillusion avec l'élimination de la Squadra Azzura en barrages d'accession à la Coupe du monde. Titulaire contre Lorient dimanche soir, l'ancien Milanais a toutefois reçu le soutien de Mauricio Pochettino.

«Il sera un meilleur gardien à la fin de la saison»