PSG - Malaise : Donnarumma, Navas… Pochettino se fait fracasser !

Publié le 4 avril 2022 à 4h45 par A.M.

Interrogé sur la gestion des gardiens de but du PSG, Fabien Barthez reconnaît que l'alternance mise en place par Mauricio Pochettino ne rend pas service à Gianluigi Donnarumma.

Depuis le début de saison, Mauricio Pochettino a décidé de prôner l'alternance entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma. Mais alors que tout se passait bien jusque-là, l'erreur du portier italien contre le Real Madrid a relancé le débat sur la gestion de gardiens de but au PSG. Interrogé à ce sujet, Fabien Barthez estime que mettre en concurrence des gardiens de ce niveau-là ne rend pas service à l'équipe.

Barthez défend Donnarumma