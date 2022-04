Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grosse mise au point de Salah sur son avenir !

Publié le 8 avril 2022 à 19h10 par Th.B.

Bien que sa situation contractuelle ne cesse de faire couler de l’encre outre-Manche et notamment en raison de ses réclamations économiques au niveau de son salaire à Liverpool, Mohamed Salah n’a pas voulu mettre les pieds dans le plat tout en faisant un point sur les rumeurs alors qu’en parallèle, le PSG et le FC Barcelone guetteraient la moindre opportunité.

Sous contrat jusqu’en juin 2023 à Liverpool, Mohamed Salah n’a toujours pas prolongé son engagement envers les Reds . De quoi donner des idées au PSG qui, dans le cadre du remplacement de Kylian Mbappé, verrait d’un bon oeil l’apport sportif et marketing de Mohamed Salah comme The Transfer Window Podcast l’affirmait dès le printemps 2021. Outre le PSG, le FC Barcelone, sous l’impulsion de son entraîneur Xavi Hernandez, serait prêt à lancer une offensive pour la star égyptienne si une prolongation de contrat n’était pas signée d’ici l’ouverture du mercato estival. Alors que les discussions qui s’éternisent font couler beaucoup d’encre en Angleterre, et notamment en raison des demandes financières jugées trop importantes du clan Salah. Ce à quoi le principal intéressé a tenu à répondre.

« Il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas »